Вторник, 6 Марта 2018 11:40

АрмИнфо.Состоялось подведение итогов объявленного страховой компанией РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ конкурса по продаже страховых продуктов в период с 01.11.2017 по 31.12.2017 г.

Конкурс проходил среди 16-ти финансовых организаций - партнеров компании РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ. ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” стал победителем во всех 3-х объявленных РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ номинациях:

в номинации “Лучший филиал по продаже страховых продуктов” победителем был признан филиал “Ванадзор” Банка ВТБ (Армения),

в номинации “Лучший продавец” страховых продуктов победила сотрудница филиала “Ванадзор” Армине Томоян.

Кроме того, Банк ВТБ (Армения) победил в главной номинации и был назван лучшим партнёром компании РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ. Победителям были вручены призы.

Банк ВТБ (Армения) поздравляет филиал “Ванадзор” и, в частности, сотрудницу Армине Томоян с отличными результатами проделанной работы и желает дальнейших побед.

Банк ВТБ (Армения) планирует и в дальнейшем сотрудничать с РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ и участвовать в новых проектах.