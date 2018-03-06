Вторник, 6 Марта 2018 10:47

АрмИнфо. Понедельник 2 апреля 2018 года, следующий за Пасхой и отмечаемый в этом году в Армении как День поминовения усопших (Мерелоц), будет нерабочим. Проект этого решения внесен в повестку заседания правительства Армении, которое состоится 6-го марта.

Согласно проекту решения, опубликованному на сайте правительства РА, вместо 2-го апреля рабочим днем будет объявлена суббота - 7 апреля.

День, посвященный поминовению усопших (Мерелоц), следует за каждым из пяти главных праздников Армянской Апостольской Церкви - Святое Рождество и Крещение, Святое Христово Воскресение, Преображение Господня (Вардавар), Успение Пресвятой Богородицы, Воздвижение Животворящего Креста Господня. Мерелоц впервые был объявлен в Армении нерабочим днем решением правительства 26 июня 2008 года по предложению Первопрестольного Святого Эчмиадзина.