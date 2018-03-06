Вторник, 6 Марта 2018 10:02

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

6 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 57 на пр. Комитаса, 23, 23/1, 25, 27, 27А, 29, 29А, 40, 40/1, 40/2 на ул. Мамиконянц, 6, 6/1, 10, 14, 14/3, 19,

19/1, 21 на ул. Н.Тиграняна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 17/5 на ул. Адонца, 18 на 3-ем переулке Ширванзаде и прилегающие общественные абоненты, жилой дом 1 на пр. Баграмяна и собственные дома 1-7 на 1-ом тупике, жилой дом 20 на ул. Московяна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома157, 159, 163, 165, 167 на ул. Бабаджаняна, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 46 на пр. Исакова, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37 на ул. Шерами, квартал "Мелкумова", жилые дома 34, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52 на ул. Шираза;

10:30-16:30 собственные дома 2, 2А, 3, 4, 64, 80, 81, 82А, 83, 86А, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96 на 7-ой улице Авана, собственные дома 1, 2/1, 3А, 22 на 2-ом переулке 7-ой улицы Авана и собственные дома на 3-ем переулке, собственные дома 3, 60, 60А, 60/1, 64, 65, 67, 71, 73, 77, 85, 85/1, 87, 89, 100, 104 на ул. Шагинян и собственные дома на улицах 1, 6 5-ого переулка, прилегающие общественные абоненты, жилые дома 5/1, 9 на пр. Исакова, собственные дома 37-337 на ул. Норагюх, 46, 46/81 на ул. Таиров и прилегающие общественные абоненты, улицы Сари тага 3-8 и прилегающие общественные абоненты; жилые дома 7, 7/5, 9, 9/5, 14 на ул. Каджазнуни, 75, 77 на ул. Нар-Доса, частично улицы Заваряна и Ростоми, собственные дома 106, 109, 111-113, 115, 117 на ул. Вардананца, жилой дом 64 на ул. Закяна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 28, 28/1, 28/2 на ул. Вардананца и прилегающие общественные абоненты,

11:00-15:00 собственные дома 56-142, 96-114 на 1-ой улице, 4-22, 24, 25 на 3-ей улице, 1- 11 на 10-ой улице, 1-17 на 11-ой улице в Вардашене;

11:00-17:00 жилые дома 126, 126/1, 126/2, 128А, 128/2 на ул. Саркавага, жилой дом 29/3 на Тбилисском шоссе, собственные дома 26-30 на 4-ом переулке и 3-126 на 5-ом переулке улицы Саркавага, прилегающие общественные абоненты;

в Армавирском марзе:

11?00-16?00 частично село Мргашат;

в Араратском марзе:

10?00-13?00 частично село Норабац;

10?00-14?00 жилой дом 14 на ул. Пушкина в городе Веди; частично село Воскетап; частично улицы Шаумяна, Мурацана в городе Арарат;

10?30-16?00 частично село Гетазат;

11?00-16?00 села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян; частично улицы С.Акобяна, Баграмяна, Аветисяна в городе Арташат; частично трасса Ереван-Ерасх, общественные абоненты по адресам: 93, 96 на ул. Маркса, 105 на ул. Атарбекяна, 159 на ул. Мясникяна в городе Арташат;

14?30-16?00 частично село Урцадзор;

в Вайоц Дзорском марзе:

10?00-13?00 частично село Арин;

11?00-15?00 села Гладзор, Вернашен; частично улицы Мурацана, Таманцинера, Геворкян, Гладзорян, Мшецу, Авагян, Багдасарян, Маштоца,

Чаренца, Сюник, Айгедзори, Прошяна и Аракеляна в городе Ехегнадзор;

в Гегаркуникском марзе:

11?00-16?00 поселок Сотка, села Азат и Кут, прилегающие общественные абоненты и производственные территории;

в Ширакском марзе:

11?00-13?00 улица Туфагорцнери в городе Артик;

10?00-16?00 северный квартал общины "Казанчи" в районе Ашоцк;

в Лорийском марзе:

09?30-13?00 жилые дома 1-6А, 1-18, 18, 19, 20 в кв. "Сараарт" в городе Алаверди;

в Сюникском марзе:

09?30-13?00 жилые дома 11, 13 на ул. Лернагорцнери в городе Каджаран;

10?30-11?30 село Уйц;

10?00-16?00 улицы Чаренца, Саят-Новы, Туманяна, Исаакяна, Комитаса в городе Агарак;

12?00-13?00 село Дзораван;

13?30-14?30 село Агиту;

14?00-15?00 жилой дом 3 на ул. Еркатугаиннер в городе Капан; частично улицы П.Севака, Сюник, Шаумяна и Гая в городе Сисиан;

14?00-16?30 город Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.