Понедельник, 5 Марта 2018 21:47

АрмИнфо.Министр обороны Армении Виген Саркисян принял посла Великобритании в Армении Джудит Маргарет Фарнуорт, а также военного атташе, подполковника Дэвида Этела и помощника военного атташе, майора Уильяма Джорджа, завершающего миссию в РА.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, Саркисян представил гостям те направления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, которые особенно важны для Минобороны Армении. В частности, укрепление прав человека в Вооруженных силах, моральные устои, военное образование, военная подготовка младших командиров и др.

В свою очередь посол подчеркнула приверженность британской стороны продолжить взаимодействие в оборонной сфере и отметила, что предполагается расширить рамки сотрудничества, учитывая переход Армении на парламентскую форму управления и большой опыт СК в этом направлении.