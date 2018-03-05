Понедельник, 5 Марта 2018 19:48

АрмИнфо. C 5 марта шесть филиалов Банка Анелик - <Нор Норк>, <Малатия>, <Тигран Мец>, <Давташен>, <Арабкир> и <Гюмри> будут работать по новому графику - с понедельника по пятницу с 9:15 до 18:45, и в субботу - с 10:00 до 14:45. Об этом сообщает пресс-служба Банка.

<Благодаря расширенному графику работы Банк сможет предоставить большему числу клиентов удобные и доступные услуги>, - говорится в официальном сообщении Банка.

Наряду с этим, Банк Анелик предоставляет своим клиентам все возможности самообслуживания. Так, во всех филиалах установлены платежные терминалы, посредством которых клиенты могут пополнить банковский счет, оплатить кредит, и осуществить коммунальные платежи.

Напомним, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. Филиальная сеть насчитывает 18 подразделений, из коих 8 - столичные и 6 - региональные.