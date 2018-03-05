Понедельник, 5 Марта 2018 18:56

АрмИнфо. Минобороны Армении в первую очередь заинтересовано в выявлении всех правонарушений в сфере и привлечении виновников к ответственности.

Об этом в беседе с журналистами заявил первый заместитель министра обороны Армении Артур Закарян, касаясь недавно выявленного крупного коррупционного скандала в Министерстве. "Не было ни одного случая, когда бы Минобороны не давало бы ход подобным случаям. К сожалению, подобные проявления пока имеют место, однако в направлении их искоренения ведется активная работа. Это ежедневный процесс",- заявил Закарян, при этом призвав не драматизировать ситуацию.

Закарян также сообщил, что злоупотребление в размере 45 млн драмов осуществило должностное лицо министерства. При этом он сообщил, что Министерство старается восстановить нанесенный ущерб в большинстве случаев. "Виновные в любом случае привлекаются к ответственности",- заявил Закарян. Отметим, что Военная полиция Минобороны Армении раскрыла дело о хищении лекарственных средств на сумму в более чем 45 млн. драмов из центральной аптечной базы МО. Благодаря предпринятым усилиям Военной полиции, выяснилось, что в период с 2015 по 2017 год, замкомандира (центральная аптечная база) N-ой воинской части, майор

Л.А. и другие должностные лица, из корыстных целей, злоупотребив своим служебным положением и заведомо внеся подложную информацию в счет-фактуры, расхитили различные лекарственные средства и оборудование общей суммой около 40 млн. драм, что привело к тяжелым финансовым последствиям. "28 февраля текущего года было возбуждено уголовное дело по признакам статей 375 ч.3 и 314 ч.1. Майор Л.А. задержан. Предпринимаются необходимые следственные мероприятия для выявления всех обстоятельств инцидента, а также круг вовлеченных лиц", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Примечательно, что данные различных госсруктур о размере хищения резко расходятся. Если Генпрокуратура сообщает о сумме в порядка 40 млн драмов, то Следственный комитет указывает сумму в более 45 млн драмов.