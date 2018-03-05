Понедельник, 5 Марта 2018 18:37

АрмИнфо. Стороны карабахского конфликта пришли к решению продолжить обсуждения после президентских выборов в более интенсивной форме. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"После того, как в обеих странах будут сформированы новые правительства, мы продолжим переговоры интенсивным образом",- отметил он.

Отметим. что избирательные процессы в Армении завершатся 17 апреля, президентские же выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля.