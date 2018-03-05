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АрмИнфо. Председатель Конституционного суда Армении Гагик Арутюнян 5 марта подал в отставку.
Отметим, что 28 февраля Гагик Арутюнян решением Национального Собрания Армении был избран членом Высшего судебного совета. За него проголосовало 96 депутатов. Согласно новой Конституции, Высший судебный совет, который должен заработать с 9 апреля, призван гарантировать независимость судебной системы. Высший судебный совет состоит из десяти членов. Пятерых членов избирает Национальное Собрание как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов из числа авторитетных юристов, являющихся гражданами только Республики Армения. Пятерых членов Высшего судебного совета избирает Общее собрание судей из состава судей, имеющих как минимум десятилетний опыт работы судьей. Помимо Арутюняна в Высший судебный совет Национальным Собранием были избраны Геворг Даниелян, Липарит Меликджанян, Айк Ованнисян и Сергей Мегрян.
|Мэр Лиона посетил мемориальный Комплекс "Цицернакаберд"
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|С 5 марта шесть филиалов Банка Анелик будут работать по расширенному графику
|Замминистра обороны Армении призывает не драматизировать ситуацию, связанную с коррупционными рисками в армии
|Баку: Стороны карабахского конфликта пришли к решению продолжить обсуждения после президентских выборов в более интенсивной форме
|Глава МИД Арцаха провел переговоры с мэром французского города Бук-Бель-Эр
|Председатель Конституционного суда Гагик Арутюнян подал в отставку
|В Армении стартуют Дни Франкофонии
|Лакот: Франция выразит позицию по армяно-турецким протоколам лишь тогда, когда всё окончательно будет конкретизировано
|В Туркменистане 2018 год объявлен годом "Туркменистан - сердце Великого Шёлкового пути"
|Лакот: Франция четко выразила свое отношение к заявлению президента Азербайджана
|Ваграм Багдасарян: Все представители РПА должны беспрекословно подчиняться решению партии, это касается и Сержа Саргсяна
|Армен Рустамян: Сотрудничество с Турцией без предусловий просто невозможно
|В Армении имеются труднопроходимые автодороги
|В Армении задержан педофил, находящийся в розыске со стороны США
|В Beeline стартовали продажи смартфона Xiaomi Redmi 5A
|В Ереване презентована книга президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Эра независимости"
|Глава Туркменистана поздравил Армена Саркисяна с избранием на пост президента Армении
|Никол Пашинян: Единственное, что может заставить Сержа Саргсяна отказаться от должности премьер-министра - это воля народа
|Посол Казахстана поздравил Армению с успешным завершением конституционных реформ и избранием нового президента
|10 общественных организаций Армении ставят под сомнение легитимность 4-ого президента Армена Саркисяна
|Нурсултан Назарбаев пожелал новых успехов Армену Саркисяна
|Путин поздравил Армена Саркисяна с избранием на пост президента Армении
|Карен Мирзоян стал советником Налбандяна
|Глава правительства Грузии посетил "Цицернакаберд" и воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян
|Замминистра ИД Арцаха провела ряд встреч в Брюсселе
|Москва прокомментировала прошедшие в Армении президентские выборы
|Вопросы расширения армяно-грузинских отношений обсудили президент Армении и премьер Грузии
|Был приостановлен импорт 50 тонн куриной грудки из Бразилии
|Москва: Позиция России по карабахскому урегулированию не претерпела изменений
|Французский университет Армении намерен расширить свою деятельность
|В Ереване и Гюмри пройдут мероприятия, посвященные 190-летию Туркманчайского мирного договора
|Вследствие незаконной вырубки деревьев в ГНКО "Айантар" государству был нанесен ущерб в 3 млн драмов
|Премьер-министр РА: Отношения между Арменией и Грузией продолжают развиваться в атмосфере взаимного доверия
|Киро Маноян: Аннулирование армяно-турецких протоколов являлось стратегическим и выигрышным для Армении шагом
|Французский телеканал TV5 теперь доступен абонентам Ростелекома
|Исполнительный директор Центра стратегических инициатив доложил президенту о проделанной в 2017 году
|АРФ "Дашнакцутюн": На данный момент ни Баку, ни Анкара не заинтересованы в урегулировании карабахского конфликта
|Налбандян: Армения расширила географию своих отношений, укрепила взаимовыгодное сотрудничество со странами партнерами
|Грайр Товмасян назначен членом Конституционного суда
|Парламент Армении в первом чтении принял проект закона "О защите прав и социальной вовлеченности лиц с инвалидностью"
|Налбандян: Благодаря последовательной работе, позиции Армении в урегулировании карабахского конфликта значительно укрепились
|АРФ "Дашнакцутюн" приветствует решение президента Армении об отзыве армяно- турецких протоколов
|Армен Саркисян избран новым президентом Армении
|На КПП "Верхний Ларс" скопилось 20 грузовых автомобилей
|В Парламенте Армении началась процедура тайного голосования в президенты страны
|Серж Саргсян: Армения готова к установлению отношений с Турцией, если последняя созреет для этого
|Ереван об армяно-турецких протоколах: Pacta sunt servanda
|Ереван удостоился номинации Financial Times "Город культурно-исторического наследия"
|На площади "Свободы" проходит митинг Армянского национального конгресса, приуроченный событиям 1 марта 2008 года
|Армения определила критерии оценки воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации малых ГЭС
|Банк ВТБ (Армения) совместно с MasterCard объявляют о запуске промо-акции "КИНОЧАС"
|Beeline запустил акцию для приобретения смартфонов на специальных условиях
|Европарламентарии выступают за увеличения вовлеченности ЕС в процессы на Южном Кавказе
|В парламенте Египта поднят вопрос о необходимости признания Геноцида армян в Османской Турции
|Правительство Армении одобрило концепцию создания "Умного города"
|Армения аннулировала армяно-турецкие протоколы по нормализации отношений
|Никол Пашинян про Армена Саркисяна: "А царь-то ненастоящий"
|ACBA-Credit Agricole Bank объявил о запуске услуги USSD для картодержателей
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