Отметим, что 28 февраля Гагик Арутюнян решением Национального Собрания Армении был избран членом Высшего судебного совета. За него проголосовало 96 депутатов. Согласно новой Конституции, Высший судебный совет, который должен заработать с 9 апреля, призван гарантировать независимость судебной системы. Высший судебный совет состоит из десяти членов. Пятерых членов избирает Национальное Собрание как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов из числа авторитетных юристов, являющихся гражданами только Республики Армения. Пятерых членов Высшего судебного совета избирает Общее собрание судей из состава судей, имеющих как минимум десятилетний опыт работы судьей. Помимо Арутюняна в Высший судебный совет Национальным Собранием были избраны Геворг Даниелян, Липарит Меликджанян, Айк Ованнисян и Сергей Мегрян.

© 1991-2017 Любое использование материалов АрмИнфо допускается не иначе как с письменного разрешения их правообладателя — ООО "Адженси оф рейтинг маркетинг информейшн".

Под использованием понимается любое полное или частичное воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, в том числе и вовлечение Материалов в мониторинг СМИ и любые другие способы использования, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.

Использование Материалов сайтов www.arminfo.am, www.arminfo.info, www.finport.am и www.finport.info с нарушением этих условий означает, что материалы используются неправомерно, что является нарушением прав Правообладателя и влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РА.