Понедельник, 5 Марта 2018 17:43

АрмИнфо. В Армении стартуют Дни Франкофонии.

Так, посол Франции в Армении Джонатан Лакот 5 марта в Ереване на пресс-конференции, посвященной открытию Дней Франкофонии, отметил, что повестка мероприятий, которые пройдут по Армении с 12 марта по 12 апреля будет достаточно насыщенной.

"Месяц Франкофонии имеет важное значение в деле укрепления французского языка в Армении. Сегодня на французском языке разговаривает свыше 274 млн. людей по всему миру, оно считается третьим рабочим языком в мире. Предполагается, что к 2050-2060-му году количество людей, говорящих на французском языке достигнет 700 млн. В рамках дней Франкофонии, французская культура будет представлена посредством кино, музыки, театра и гастрономии", - сказал посол Франции.

При этом он подчеркнул, что открытием Второго фестиваля Франкофонных фильмов в кинотеатре "Москва" будет дан старт Дням Франкофонии. По его словам, мероприятие будет организовано совместно с посольствами Швейцарии и Канады.

"Фильмом открытия киносмотра станет картина Альбера Дьюпонтели "Встретимся здесь, наверху", которая уже успела удостоиться множества международных наград. Кроме того, в рамках дней культуры Франкофонии пройдут гастрономические мероприятия, в частности, 19-22 марта ожидается первый визит в Армению известного французского шеф-повара армянского происхождения Сони Эзгульян, а также дизайнера-иллюстратора Гийома Лони. Они проведут в Ереване кулинарные и художественные семинары, а 21-го марта Эзульян примет участие в мероприятии "Gout de France" (Вкус Франции). Мероприятие объединит около 200 шеф-поваров из пяти франкофонных столиц. Также, 20-го марта пройдет конкурс на знание французского языка, победители которого удостоятся интересных призов, а занявший первое место участник получит путевку во Францию. 30 и 31 марта в армянском Гюмри пройдет Второй национальный театральный фестиваль франкофонов в Армении "10 из 10". Завершатся Дни Франкофонии в Армении комедийной оперой Жюля Массне "Манон" на французском языке, которая будет представлена 11 и 12 апреля в Театре оперы и балета им. А.Спендиарова", - резюмировал Лакот.