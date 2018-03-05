Понедельник, 5 Марта 2018 17:07

АрмИнфо. Франция выразит позицию по армяно- турецким протоколам лишь тогда, когда всё окончательно будет конкретизировано. Об этом 5 марта на пресс-конференции в Ереване заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот, коснувшись денонсации официальным Ереваном армяно-турецких протоколов.

Напомним, что 1 марта 2018 года президент Армении Серж Саргсян на заседании Совбеза заявил об отзыве армяно-турецких протоколов.

Отметим, что армяно-турецкие протоколы были подписаны в Цюрихе 10 октября 2009 года. Однако протоколы так и не были ратифицированы парламентами Армении и Турции, поскольку Анкара постоянно выдвигала предусловия на пути ратификации. В этой связи по распоряжению президента РА Сержа Саргсяна процесс ратификации протоколов в армянском парламенте был заморожен. А в феврале 2015 года и вовсе были отозваны из парламента.

Во второй половине 2017 года президент РА с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что весну 2018 года Армения встретит без армяно-турецких протоколов, поскольку отсутствует какой либо позитивный сдвиг в их реализации.