Понедельник, 5 Марта 2018 17:03

АрмИнфо. По инициативе президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 2018 год ознаменован в стране под девизом "Туркменистан - сердце Великого Шёлкового пути". Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе посольства Туркменистана в Армении.

"И это глубоко символично. На протяжении многих столетий через территорию Туркменистана, который испокон веков называли "перекрёстком семи дорог", пролегали многочисленные караванные маршруты, служившие дорогами торгового и культурного сотрудничества народов Востока и Запада. В новую историческую эпоху в стране реализуются крупные международные и региональные проекты, в том числе в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах, которые призваны способствовать, укреплению взаимовыгодных торгово-экономических отношений и культурно-гуманитарных связей между Центральной Азией и другими регионами", - отмечается в сообщении дипмиссии.

При этом сообщается, что в рамках девиза года 26 февраля административном центре Лебапской области - городе Туркменабате участием лидера Туркменского государства был дан старт массовым спортивным соревнованиям "Великий Шелковый путь", включающей легкоатлетический кросс, велопробег и международное авторалли "Амуль- Хазар 2018". Символично, что их маршрут пролегает по возрождаемой ныне в новом качестве легендарной древней трассе, сердцевина которой приходится на территорию Туркменистана.

Как известно, Президент Гурбангулы Бердымухамедов еще в 2009 году выступил инициатором международного авторалли "Шёлковый путь-2009" по маршруту Казань- Ашхабад. В этой связи символично, что в сентябре текущего года в Туркменистане также пройдёт крупное состязание мастеров автоспорта - ралли "Амуль-Хазар 2018", входящее в программу спортивной акции под девизом "Туркменистан - сердце Великого Шёлкового пути". На данном этапе в стране идет активная подготовка к международным состязаниям - ралли "Амуль-Хазар 2018", уже подготовлен предварительный чертеж маршрута, он разделен на пять этапов. Это Амуль - Мары, Мары - Дервезе, Дервезе - Туркменское озеро, Туркменское озеро - Янгала, Янгала - Аваза. В то же день Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии международного аэропорта в административном центре Лебапской области - Туркменабате.

Строительство новой воздушной гавани осуществила туркменская строительная компания "Гундогды" ("Восход"). Новый аэропорт отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к подобным объектам. Длина его взлетно-посадочной полосы составляет 3800 метров, а ширина - 60 метров, что позволяет принимать самолеты всех типов. Президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на церемонии открытия, отметил, что новые воздушные ворота призваны не только удовлетворить потребности восточного региона в авиаперевозках, но и подчеркнуть статус Туркменабата, превращающегося в крупный промышленный центр Туркменистана.

На церемонии открытия выступила представитель Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаши-Гемиджи, которая отметила, что пассажирский терминал нового аэропорта построен в виде звезды, и площадь этого изображения самая большая в мире. Шейда Субаши-Гемиджи подкрепила свои слова специальным сертификатом, вручив его руководителю службы "Туркменские авиалинии". Затем на церемонии выступил представитель Мюнхенского международного аэропорта Лоренцо Ди Лорето, который отметил, что новая воздушная гавань полностью готова к работе и будет достойно выполнять свою миссию. Он также вручил сертификат, подтверждающий высокий уровень технического оснащения аэропорта и его соответствие мировым стандартам.

В заключение церемонии в новой воздушной гавани совершили посадку рейсовые самолеты туркменских и зарубежных компаний.