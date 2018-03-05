Понедельник, 5 Марта 2018 16:57

АрмИнфо. Франция четко выразила свое отношение к заявлению президента Азербайджана. Об этом 5 марта на пресс-конференции в Ереване заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот, коснувшись притязаний Алиева на Ереван.

"Я информирован об этом заявлении, за которым последовала официальная позиция Франции по этому поводу. Франция выразила четкую позицию по данному заявлению, которое однозначно и не двусмысленно. Советую вам, ссылаться на заявление Парижа, сделанное в этой связи, где Франция осуждает любые высказывания, препятствующие переговорному процессу",

- сказал Лакот.

Напомним, что МИД Франции, выражая позицию к заявлению Алиева, в частности, подчеркнуло: "Франция по-прежнему полностью привержена к урегулированию нагорно- карабахского конфликта посредством переговоров. Призываем стороны конфликта добросовестно работать в этом направлении, и воздержаться от любых заявлений или действий, которые могут привести к обострению напряженности".

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на VI съезде партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) в начале февраля предъявил притязания на Ереван, назвав его исторической азербайджанской территорией. "Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча. И мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли. Это - наша политическая и стратегическая цель, и мы поэтапно должны приближаться к этой цели", - сказал Алиев.