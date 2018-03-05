Понедельник, 5 Марта 2018 16:10

АрмИнфо.Все представители Республиканской партии должны беспрекословно подчиняться решению партии, это касается и Сержа Саргсяна. Об этом 5 марта на брифинге в Национальном Собрании заявил глава фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян.

Багдасарян отметил, что так как в политике каждый день происходят перемены, если того требует ситуация, Серж Саргсян должен занять должность премьер-министра страны. "Как глава государства Саргсян мог сделать любое заявление, но он не имеет права не считаться с мнением большинства нашей партии. Однако, если он как кандидат откажется от своего выдвижения, мы обсудим этот вопрос, но Серж Саргсян не имеет права принимать какие-либо решения, не учитывая мнения всей политической команды Республиканской партии ", - подчеркнул Багдасарян.

В тоже время, депутат отметил, что правящая партия еще не обсуждала кандидатуру премьер-министра, и говорить о данном вопросе сейчас просто не имеет смысла. "Как только пройдут обсуждения, и мы вынесем решение о выдвижении кандидата, мы обязательно поставим нашу общественность в известность. Все наши действия продиктованы исключительно интересами нашего государства, а не в угоду кому бы то ни было", - подчеркнул лидер фракции РПА.

В свою очередь представитель АРФД Армен Рустамян заявил, что фракция "Дашнакцутюн" рассмотрит любую кандидатуру, которую выдвинет Республиканская партия. Депутат подчеркнул, что решение о выдвижении нового премьер-министра будет не раньше 9 апреля. "Право на выдвижение премьер-министра находится в сфере полномочий правящей партии, мы обсудим кандидатуру и безусловно скажем свое слово", - подчеркнул Рустамян.

Он отметил, что он не собирается комментировать заявления Сержа Саргсяна, так как их правильно интерпретировать может только сам президент. "О человеке следует судить не по его заявлениям, а по его делам", - отметил руководитель фракции АРФД, на замечание о том, должен ли мужчина держать свое мужское слово.

В тоже время депутат подчеркнул, что даже в случае назначения на пост премьер- министра ныне действующего президента у него уже не будет тех полномочий, которые есть сейчас. Рустамян подчеркнул тот факт, что после перехода станы на парламентскую систему правления вся власть была разделена между Национальным Собранием, Правительством - частью которого является и премьер-министр, и свободной судебной системой. "Где вы видели премьер-министра без полномочий, так не бывает. Однако, мы гарантируем, что вся власть не будет сосредоточена в руках 1 человека", - заключил Рустамян.

Отметим, что в 2014 году президент Серж Саргсян заявил, что в случае прохождения проекта конституционных преобразований по переходу Армении на парламентскую форму правления он не займет пост премьер-министра. Меж тем, в последнее время члены правящей Республиканской партии один за другим заявляют, что наиболее подходящим кандидатом на пост премьера страны после апреля 2018 года является Серж Саргсян, и никто его на этом посту не может заменить. Данные заявления представителей Республиканской партии вызвали волну недовольства среди представителей оппозиции. Оппозиционеры в свою очередь заявляли, что в случае выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны они начнут проводить широкомасштабные акции протеста.