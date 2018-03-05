Понедельник, 5 Марта 2018 15:06

АрмИнфо.Очевидно, что за прошедшие 100 лет политика Турции совершенно не изменилась. Об этом 5 марта на брифинге в Национальном Собрании Армении заявил руководитель парламентской фракции АРФ "Дашнакцуютн" Армен Рустамян.

Рустамян заметил, что Анкара показала свое истинное лицо и сотрудничество с Турцией без предусловий просто невозможно, так как эта страна ведет себя неконструктивно. "Более того, на данный момент Анкара продолжает политику Османской Турции. Армения и так пошла на огромную уступку, так как не выдвинула предусловий в виде признания Геноцида армян. Требовать от нас большего никто не имеет права, и сейчас мы, конечно, приветствуем решение президента об аннулировании цюрихских протоколов ", - отметил депутат.

Руководитель парламентской фракции АРФД отметил, что так как Армения граничит с Турцией, безусловно, есть необходимость развивать дипломатические отношения. "Однако, данные отношения должны быть в другом формате, где будут обсуждаться пути решения всех имеющихся между двумя странами конфликтов. Такой формат установления дипломатических отношений с Турцией будет приветствоваться представителями "Дашнакцутюн"", - подчеркнул Рустамян.

Отметим, что 1 марта президент Армении Серж Саргсян в ходе заседания Совбеза объявил об аннулировании армяно-турецких протоколов по нормализации отношений (Цюрихские протоколы). Отметим, что армяно-турецкие протоколы были подписаны в Цюрихе 10 октября 2009 года. Однако протоколы так и не были ратифицированы парламентами Армении и Турции, поскольку Анкара постоянно выдвигала предусловия на этом пути. В этой связи по распоряжению президента РА Сержа Саргсяна процесс ратификации протоколов в армянском парламенте был заморожен.