Суббота, 3 Марта 2018 15:03

АрмИнфо. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил избранного Президента Республики Армения Армена Саркисяна в связи с избранием на высокий пост главы государства.

В своем поздравлении Н.Назарбаев, в частности, отметил: «отношения между Астаной и Ереваном будут и впредь развиваться во благо наших стран благодаря Вашей активной поддержке».

Глава Казахстана также пожелал своему коллеге успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Армении - мира и процветания.