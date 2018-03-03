Суббота, 3 Марта 2018 13:01

АрмИнфо. Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Армену Саркисяну по случаю избрания президентом Республики Армения.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Кремля, глава Российского государства выразил уверенность, что деятельность Армена Саркисяна на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и углублению евразийской интеграции на благо братских народов двух стран.

Отметим, что по итогам голосования, состоявшегося 2 марта в Национальном Собрании Армении единственный кандидат Армен Саркисян, выдвинутый правящей коалицией, был избран новым президентом страны. За кандидатуру Саркисяна проголосовали 90 депутатов армянского парламента, против - 10. Ранее, парламентские фракции "Дашнакцутюн", правящая Республиканская партия (РПА) и блок "Царукян" заявили о своей поддержке кандидатуре, выдвинутой правящей партией - Армена Саркисяна. Против выступил лишь блок "Елк".

Напомним, что, согласно новой Конституции, принятой в 2015 году, с апреля этого года Армения полностью перейдет к парламентской форме управления.