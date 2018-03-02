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АрмИнфо. Находящаяся с визитом в Брюсселе заместитель министра иностранных дел Республики Арцах Армине Алексанян провела встречу с директором организации <Европейские друзья Армении> Диого Пинто. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с совместными программами и их реализацией.
В тот же день заместитель министра ИД встретилась с главой европейского офиса Всеармянского благотворительного союза Никола Тавитяном и активистами организации. Во время встречи была подчеркнута важность участия проживающей в европейских странах армянской молодежи в общенациональных проектах, необходимость задействования их потенциала в распространении в Европе информации об Арцахе и углублении отношений Арцах- Армения-Диаспора.
В офисе Ай дата в Брюсселе Армине Алексанян провела встречу с главой европейского бюро комитета Ай дата АРФД Каспаром
Карампетяном и рядом ответственных сотрудников. На встрече были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего сотрудничества.
Затем состоялся рабочий обед заместителя министра ИД Республики Арцах с депутатом Европейского парламента Элени Теохарус. Были обсуждены протекающие в Арцахе процессы и сложившаяся в ходе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта ситуация.
Во встречах принимал участие также глава департамента офиса Защитника прав человека Республики Арцах Артак Бегларян.
|Замминистра ИД Арцаха провела ряд встреч в Брюсселе
|Москва прокомментировала прошедшие в Армении президентские выборы
|Вопросы расширения армяно-грузинских отношений обсудили президент Армении и премьер Грузии
|Был приостановлен импорт 50 тонн куриной грудки из Бразилии
|Москва: Позиция России по карабахскому урегулированию не претерпела изменений
|Французский университет Армении намерен расширить свою деятельность
|В Ереване и Гюмри пройдут мероприятия, посвященные 190-летию Туркманчайского мирного договора
|Вследствие незаконной вырубки деревьев в ГНКО "Айантар" государству был нанесен ущерб в 3 млн драмов
|Премьер-министр РА: Отношения между Арменией и Грузией продолжают развиваться в атмосфере взаимного доверия
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|Французский телеканал TV5 теперь доступен абонентам Ростелекома
|Исполнительный директор Центра стратегических инициатив доложил президенту о проделанной в 2017 году
|АРФ "Дашнакцутюн": На данный момент ни Баку, ни Анкара не заинтересованы в урегулировании карабахского конфликта
|Налбандян: Армения расширила географию своих отношений, укрепила взаимовыгодное сотрудничество со странами партнерами
|Грайр Товмасян назначен членом Конституционного суда
|Парламент Армении в первом чтении принял проект закона "О защите прав и социальной вовлеченности лиц с инвалидностью"
|Налбандян: Благодаря последовательной работе, позиции Армении в урегулировании карабахского конфликта значительно укрепились
|АРФ "Дашнакцутюн" приветствует решение президента Армении об отзыве армяно- турецких протоколов
|Армен Саркисян избран новым президентом Армении
|На КПП "Верхний Ларс" скопилось 20 грузовых автомобилей
|В Парламенте Армении началась процедура тайного голосования в президенты страны
|Серж Саргсян: Армения готова к установлению отношений с Турцией, если последняя созреет для этого
|Ереван об армяно-турецких протоколах: Pacta sunt servanda
|Ереван удостоился номинации Financial Times "Город культурно-исторического наследия"
|На площади "Свободы" проходит митинг Армянского национального конгресса, приуроченный событиям 1 марта 2008 года
|Армения определила критерии оценки воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации малых ГЭС
|Банк ВТБ (Армения) совместно с MasterCard объявляют о запуске промо-акции "КИНОЧАС"
|Beeline запустил акцию для приобретения смартфонов на специальных условиях
|Европарламентарии выступают за увеличения вовлеченности ЕС в процессы на Южном Кавказе
|В парламенте Египта поднят вопрос о необходимости признания Геноцида армян в Османской Турции
|Правительство Армении одобрило концепцию создания "Умного города"
|Армения аннулировала армяно-турецкие протоколы по нормализации отношений
|Никол Пашинян про Армена Саркисяна: "А царь-то ненастоящий"
|ACBA-Credit Agricole Bank объявил о запуске услуги USSD для картодержателей
|В Риме состоялись армяно-итальянские межмидовские консультации
|В Армению прибывает премьер-министр Грузии
|Глава Минздрава Армении не прогнозирует повышение цен на лекарственные препараты
|Посольство США в Армении распространило заявление по делу о мошенничестве с американскими визами, фигурантами которого являются трое армян
|Армен Саркисян уклонился озвучить свое отношение к возможному премьерству Сержа Саргсяна
|Партия "Еркир Цирани" проводит акцию протеста перед СНБ Армении с требованием раскрыть детали 1-мартовской трагедии
|Правительство Армении переносит внеочередное заседаниe парламента на 6 марта
|В пенитенциарной системе Армении будет обеспечана независимость медицинской службы от УИУ
|Армен Саркисян: Ценнее всего для меня является общение с рядовым гражданином, его мнение важнее всего
|Один из величайших виолончелистов стал председателем жюри 14-го Международного конкурса Хачатуряна
|За расхищение из аптечной базы лекарственных средств на 40 млн.драм задержан майор Минобороны Армении
|Парламент Армении приступил к рассмотрению кандидатуры на пост президента
|Национальное Собрание Армении внесло поправки в закон "О полиции" и в пакете смежных законов
|Генсек ООН подтвердил поддержку усилиям МГ ОБСЕ по мирному урегулированию карабахского конфликта
|С 1 апреля 2018 года будет запрещен ввоз в Армению транспортных средств с правосторонним расположением руля
|В Армении будут ужесточены меры ответственности за нарушение состояния автомобильных дорог
|Минздрав Армении опубликовал список лекарств, которые будут продаваться в Армении без рецепта
|«Позолоченные» слитки как средство обеспечения банковских кредитов
|Конверс Банк объявил о старте традиционных акций к Международному женскому дню
|1 марта в Национальном Собрании Армении начнется обсуждение вопроса об избрании 4-го президента Республики Армения
|Армянский национальный конгресс будет последовательно добиваться раскрытия преступлений совершенных 1 марта 2008 г
|Депутат от <Блока Царукян> устыдил правительство в отсутствии морали
|Министр: Инвестиционная программа освоения Техутского месторождения меди и молибдена в Сюникской области Армении продолжается
|Головной офис Банка ВТБ (Армения) действует по новому адресу в здании "Московян Плаза"
|Министр образования и науки Республики Армения рассказал президенту об существующих проблемах и планах на 2018 год в сфере образования
|Верховный комиссар ООН высоко оценил усилия Армении, направленные на защиту прав человека
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