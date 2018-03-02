Пятница, 2 Марта 2018 18:11

АрмИнфо. Официальная Москва прокомментировала прошедшие в Армении президентские выборы.

Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова, выражая отношение к прошедшим в Армении выборам и избранию на пост президента Армена Саркисяна, в частности, заявила: "Развитие армяно-российских отношений будет таким, как предусмотрено двусторонними соглашениями, многочисленными саммитами, переговорами и исходя, в первую очередь, из принципов благополучия народов двух стран. Российско-армянские отношения носят исторический характер, а векторы их развития закреплены документами".

Отметим, что по итогам голосования, состоявшегося 2 марта в Национальном Собрании Армении единственный кандидат Армен Саркисян, выдвинутый правящей коалицией, был избран новым президентом страны. За кандидатуру Саркисяна проголосовали 90 депутатов армянского парламента, против - 10. Ранее, парламентские фракции "Дашнакцутюн", правящая Республиканская партия (РПА) и блок "Царукян" заявили о своей поддержке кандидатуре, выдвинутой правящей партией - Армена Саркисяна. Против выступил лишь блок "Елк".

Напомним, что, согласно новой Конституции, принятой в 2015 году, с апреля этого года Армения полностью перейдет к парламентской форме управления.