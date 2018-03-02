Пятница, 2 Марта 2018 18:04

АрмИнфо. Вопросы расширения армяно- грузинских отношений и сотрудничества в разных сферах обсудили, в ходе встречи в Ереване, президент Армении Серж Саргсян и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашливи.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, Саргсян с удовлетворением констатировал, что армяно-грузинские встречи на высоком уровне, направленные на укрепление двусторонней дружбы и разрешение существующих проблем, постоянно проходят в атмосфере взаимного доверия. "Убежден, что благодаря, в том числе, и этой встрече, увеличиваются объемы товарооборота между нашими странами, укрепляется сотрудничество в экономической, культурной и других сферах. Результаты очевидны и измеримы, что очень важно. Уверен, что Ваш визит также будет способствовать поднятию на качественно новый уровень нашего взаимодействия и укреплению двусторонних отношений. В этом году мы проведем в Армении ряд крупных мероприятий, из которых особенно хотел бы выделить предстоящий саммит Франкофонии. Надеюсь, что Грузия на высоком уровне примет участие в саммите" - сказал армянский лидер.

Премьер Грузии, в свою очередь также выразил удовлетворение тем обстоятельством, что армяно-грузинские отношения в 2017 году ознаменовались рядом взаимных визитов на высоком уровне. По его словам, данные визиты свидетельствуют о стабильно развивающейся динамике армяно-грузинских отношений. "Мы на встрече с армянским коллегой обсудили вопросы экономического сотрудничества и открывающиеся перспективы. Как Вы уже отметили, у нас юбилейный год. Наши государства отмечают 100-летие провозглашения независимости, и надеюсь, что эти важные мероприятия будут проведены на высоком уровне. Вы коснулись, предстоящего в Ереване саммита МОФ, я информирован, что Грузия на высоком уровне примет участие в этом мероприятии. Надеюсь, наши встречи будут иметь продолжительный характер, а наши отношения еще больше укрепятся", - сказал глава грузинского правительства.