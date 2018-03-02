Пятница, 2 Марта 2018 17:19

АрмИнфо. Государственная служба безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Армении во время приостановила импорт 50 тонн куриной грудинки из Республики Бразилия.

Как сообщает пресс-служба ведомства, образцы, представляющие особый риск, были отправлены на экспертизу в лабораторию. В ходе экспертизы, было установлено, что куриная грудинка не соответствует установленным стандартам. Она подлежит утилизации или уничтожению.

Кроме того, пограничным контролем в феврале 2018 году был установлен ряд нарушений. В частности, были обнаружены несоответствия в сопроводительной документации, подтверждающей безопасность следующих пищевых продуктов: соевый соус из Объединенных Арабских Эмиратов, гусиное мясо, уксусная кислота, чипсы, сухарики, подсолнечное масло, орехи, мука из России, жевательная резинка "Big Red" из Соединенных Штатов Америки, кондитерские изделия, алкогольные напитки, вина из Украины, а также сыр из РФ и Нидерландов.

Был также приостановлен ввоз 12 кг крупной красной смолы из Соединенных Штатов по причине просроченности продукта, импорт 23 тонн соевых бобов из России по причине отсутствия регистрации в налоговом органе, а также ввоз 60 кг пищевых добавок из Французской Республики, так как груз не был зарегистрирован.