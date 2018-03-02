Пятница, 2 Марта 2018 17:02

АрмИнфо. Позиция России по нагорно- карабахскому урегулированию хорошо известна и не претерпела изменений. Об этом 2 марта на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выражая отношение Москвы к вопросу возвращения Нагорного Карабаха за стол переговоров.

"Позиция РФ изложена в документах, которые также имеются на сайте МИД РФ. Если появится какая-то нюансировка или развитие событий, мы проинформируем"- резюмировала Мария Захарова.

Отметим, что Официальный Степанакерт неоднократно подчеркивал необходимость возвращения Нагорного Карабаха за стол переговоров, что в свою очередь позволит придать импульс переговорному процессу по урегулированию конфликта. Однако против этого выступает Баку.