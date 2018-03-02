Пятница, 2 Марта 2018 16:58

АрмИнфо. Посол Франции в Армении Джонатан Лакот и министр образования и науки Армении обсудили вопросы сотрудничества.

В ходе встречи Левон Мкртчян сообщил, что уже с начала текущего учебного года в 10 школах республики - как в столице, так и областях с 5 по 9 классы осуществляется углубленное преподавание французского языка. В свою очередь посол отметил, что французское дипведомство уделяет большое внимание вопросам образования. Он сообщил о планах расширения деятельности Французского университета.

В ходе встречи стороны обсудили также вопросы подготовки к саммиту Франкофонии в Ереване.