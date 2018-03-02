Пятница, 2 Марта 2018 16:34

АрмИнфо.С 6 по 7 марта в Ереване и Гюмри пройдут мероприятия, посвященные 190-летию Туркманчайского мирного договора. Организаторами мероприятий выступили Российский центр науки и культуры в Ереване, НКО <Объединение региональных научно-образовательных центров>, Исследовательско- аналитическая Общественная организация "Интеграция и развитие", при участии Филиала Московского государственного университета в Ереване.

6 марта (вторник) в 10:30 старт мероприятий будет ознаменован возложением цветов к памятнику А.С.Грибоедова в Ереване. В 11:00 в зале Филиале МГУ в Ереване (ул. Айгестан, 8 ) работу начнет Международная научно - практическая конференция <Туркманчайский мир -190 лет: история и современность>.

С 14:00 конференция продолжит работу в двух секциях по направлениям: "Туркманчайский договор. Историко- политический аспект> и Современный этап армяно-российских отношений (достижения, проблемы и перспективы). Российские и армянские историки, политики выступят с аналитическими докладами в контексте истории российско- армянских взаимоотношений. В 16:00 по окончании подведения итогов Международной конференции предусмотрено посещение Памятника российско- армянской дружбе и российскому казачеству в Канакере.

7 марта (среда) в 11:00 в г. Гюмри состоится Торжественное возложение цветов на Холме Чести. В 12:30 в Филиале Российского центра науки и культуры в Гюмри (ул. Гарегина Нжде, 5/10 левое крыло) с открытия выставки начнет работу круглый стол "Армения - Россия: дружба, проверенная веками".

Напомним, что Туркманчайский мирный договор между Россией и Ираном завершил вторую русско-иранскую войну (1826-1828). Договор был подписан 10 февраля 1828 г. в дер. Туркманчай в 50 км от Тебриза. По условиям договора к России отходили Эриванское и Нахичеванское ханства, объединившиеся в Армянскую область. Тем самым Восточная Армения в 1829 вошла в состав Российской империи.