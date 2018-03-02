Пятница, 2 Марта 2018 16:20

АрмИнфо. В ГНКО "Айантар" во время очередных проверок был обнаружен факт незаконной вырубки 69 деревьев.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, при подготовке материалов выяснилось, что вырубка осуществлялась в период с 29 января по 5 февраля 2018 года. Были вырублены деревья разного диаметра, в результате чего государству был нанесен ущерб в особо крупном размере (2,914,250 драмов).

Принимая во внимание тот факт, что подготовленные материалы содержат признаки преступления, прокуратура Сюникской области возбудила уголовное дело по статье 296 УК РА (незаконная вырубка деревьев, кустарников и растительности).