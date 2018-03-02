Пятница, 2 Марта 2018 16:13

АрмИнфо. Отношения между Арменией и Грузией продолжают развиваться в атмосфере взаимного доверия. Об этом 2 марта в Ереване на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили заявил глава армянского правительства Карен Карапетян.

По его словам, состоявшиеся сегодня переговоры между делегациями двух государств прошли в теплой и конструктивной обстановке. Были обсуждены как двусторонние отношения, так и региональные процессы. В

частности, армянская сторона представила возможности свободной экономической зоны в Мегри на армяно-иранской границе, подробно обсуждались перспективы сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, туризма. "Мы договорились также активизировать наши усилия по интенсификации контактов с молодежными организациями двух стран, обсужден вопрос о поддержании армянских памятников культуры в Грузии, за что мы признательны властям дружественного государства", - подчеркнул Карен Карапетян. Он отметил, что по итогам переговоров достигнуты договоренности о новых направлениях сотрудничества. Несмотря на высокие темпы роста двустороннего товарооборота, тем не менее, продолжил премьер-министр РА, потенциал для его увеличения еще значителен.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили отметил, что в основе развития и углубления двусторонних отношений лежит многовековая дружба народов двух государств. "Мы рады, что двусторонние отношения характеризуются положительной динамикой. В 2017 году оба государства отметили 25-летие установления дипломатических отношений. В течение этого периода времени удалось на основе взаимного доверия развивать взаимовыгодное сотрудничество. В 2017 году были проведены многочисленные встречи на высоком уровне, а также встречи в международном формате", - отметил глава грузинского правительства. Он напомнил, что в начале прошлого года Грузию посетил премьер-министр РА Карен Карапетян, и сегодняшний визит правительственной делегации Грузии ответным. В декабре прошлого года Грузию с официальным визитом посетил президент РА Серж Саргсян. "И мы рады, что политические отношения между двумя государствами находятся на высоком уровне", - сказал Гиорги Квирикашвили, указав на важность активизации сотрудничества в таких сферах, как энергетика, транспорт, туризм.

Отметим, что согласно данным Национальной статистической службы РА, в 2017 году товарооборот между Арменией и Грузией вырос на 1,5%, составив $249 млн. При этом, экспорт армянской продукции в Грузию возрос на 5,6%, составив $155,2 млн, а импорт товаров из Грузии, наоборот снизился на 4,6%, составив $93,8 млн.