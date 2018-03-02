Пятница, 2 Марта 2018 16:09

АрмИнфо.Аннулирование армяно-турецких протоколов являлось стратегическим и выигрышным для Армении шагом. Об этом 2 марта на пресс- конференции заявил руководитель офиса "Ай дата" и по политическим вопросам Бюро АРФ "Дашнакцутюн" Киро Маноян.

По словам эксперта, протоколы, так или иначе, были исключительно в интересах Анкары. "Несмотря на то, что с самого начала говорилось о том, что протоколы будут подписаны без каких-либо предусловий, все же в документах присутствует ряд неприемлемых положений и формулировок, дающих повод для спекуляций. Турция в преддверии 100- летия Геноцида армян всего лишь решала тактическую задачу, параллельно пытаясь выдвинуть предусловия. Единственное, чего так и не смогла добиться Анкара, так это урегулирования нагорно-карабахского конфликта в интересах Азербайджана", - подчеркнул политолог.

Он заявил, что международное сообщество уже привыкло к такой переменчивой, как флюгер, позиции турецких властей, однако, аннулирование данных протоколов стало еще одним минусом для Анкары. Также Маноян заявил, что установление дипломатических отношений между Ереваном и Анкарой станет возможно только в том случае, если власть в Турции сменится. "Однако, так как это, по всей видимости, произойдет не скоро, нам следует заняться экономическим развитием нашей страны без открытия границы с Турцией ", - отметил он.

Накануне, президент Армении Серж Саргсян в ходе заседания Совбеза объявил об аннулировании армяно-турецких протоколов по нормализации отношений (Цюрихские протоколы). Отметим, что армяно-турецкие протоколы были подписаны в Цюрихе 10 октября 2009 года. Однако протоколы так и не были ратифицированы парламентами Армении и Турции, поскольку Анкара постоянно выдвигала предусловия на пути ратификации. В этой связи по распоряжению президента РА Сержа Саргсяна процесс ратификации протоколов в армянском парламенте был заморожен.