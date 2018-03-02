Пятница, 2 Марта 2018 16:08

АрмИнфо. С февраля этого года французский телеканал TV5 стал доступным для абонентов тарифных планов Ростелеком Армения. Об этом стало известно в ходе визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в РА Джонатана Лакота в головной офис компании.

Как сообщает пресс-служба компании, в ходе встречи французского Посла с гендиректором Ростелеком Армения Айком Фармазяном были затронуты вопросы, касающиеся важности распространения французского языка и франкоязычных информационных источников в Армении. В частности, стороны придали особое значение трансляции франкоязычных телеканалов и обеспечению доступности французских фильмов для общественности.

<После того, как Ростелеком включил TV-5 в свой основной пакет предложений для предпринимателей и гостиниц, у меня возникло желание посетить офис компании. Это соответствует подписанному Арменией в 2012 году Лингвистическому пакту, предусматривающему всеобщее вещание телеканала TV-5, который транслирует программы и новости со всего мира Франкофонии и является телеоператором Международной организации франкоязычных стран и ее государств-членов. Таким образом, TV-5 является и армянским телеканалом, который широкомасштабно будет освещать саммит Франкофонии, проведение которого состоится в этом году в Ереване>, - сказал Посол Франции в РА.

В свою очередь А.Фармазян отметил, что вещание иностранных телеканалов содействует повышению общественной осведомленности и образованности. <Учитывая большой спрос, с 2013 года по сей день мы включили в список своих каналов France 24, а с половины 2017 года и французский TV5Monde. Кроме того, посредством SMART-ТV наши абоненты, помимо армянских телеканалов, имеют возможность смотреть французские, российские, английские, немецкие, польские, арабские , итальянские телеканалы. Компания реализовывает данную инициативу, руководствуясь потребностями наших абонентов. В частности мы намерены продолжить постепенно расширять и пополнять этот список>, - заключил он.

Напомним, что ОАО "Ростелеком" (www.rostelecom.ru) - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи. Число интернет-пользователей превышает 10.9 млн., а абонентов платного телевидения - 7.7 млн. Российское ОАО "Ростелеком" через свою дочернюю компанию в Армении ЗАО GNC-ALFA начала продвижение и розничные продажи телекоммуникационных услуг на территории Армении под собственным брендом в конце 2012 года. Финансовая устойчивость компании подтверждается присвоением высокого рейтинга: "BBB-" - от Fitch Ratings и "BB+" - от Standard&Poor's.