Пятница, 2 Марта 2018 16:04

АрмИнфо. В ходе рабочей встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном исполнительный директор Центра стратегических инициатив Правительства РА Александр Хачатрян доложил о выполненных центром в 2017 году работах, основных направлениях деятельности и планах на будущее.

Как сообщает пресс-служба президента, Александр Хачатрян, в частности, представил реализованные в результате сотрудничества с государственными ведомствами, другими заинтересованными структурами, организациями и частными лицами программы, которые направлены на реформы в приоритетных сферах деятельности фонда: общественного управления, образования, налогового и таможенного администрирования, правовой, туризма, сельского хозяйства, информационной и высоких технологий. Он также доложил о работе, выполненной в направлении замечаний и подходов, прозвучавших во время визита президента в Центр стратегических инициатив 22 февраля прошлого года. Исполнительный директор Центра представил Саргсяну наиболее интересные программы, реализуемые в каждой приоритетной сфере, а также подробности относительно работы по разработке стратегии развития Армении до 2030 года и организации предстоящих общественных обсуждений этого документа, отметив, что с целью стимулирования этого процесса ЦСИ принял на себя роль помощника. Александр Хачартян представил, что в рамках реформ сферы общественного управления вместе с фондом "Арар" выполнен анализ деятельности министерств сельского хозяйства, а также экономического развития и инвестиций. В настоящее время для министерств проектируются дорожные карты дальнейших действий, учитывая положения нового Закона "О гражданской службе" и уточнение отраслевых стратегий министерств. Исполнительный директор представил ещё одну программу, которая осуществляется по инициативе и непосредственном контроле Центра при финансировании со стороны ЕС, - программу молодых экспертов "YES Armenia". В рамках программы 21 молодой армянин из Армении и Диаспоры в течение 12 месяцев работают в министерствах и других государственных ведомствах над программами, вытекающими из приоритетов правительства. Одной из миссий программы является сделать работу в государственной системе более привлекательной и современной, при участии подготовленных и передовых специалистов. В ряду выполненных Центром работ Александр Хачатрян доложил также о предпринятой совместно с фондом "Цифровая Армения" работе по разработке рамочного документа "Повестка цифрового преобразования Армении 2018-2030гг." Документ в настоящее время находится на этапе обсуждений.

Центр стратегических инициатив, по словам Александра Хачатряна, при финансировании Европейского банка реконструкции и развития и с привлечением международной экспертной группы, помогает министерству экономического развития и инициатив в работах по разработке проекта Закона РА "О государственно-частном партнёрстве". Упомянутый законопроект нацелен на упорядочение в Армении отношений, связанных с проектированием, реализацией и мониторингом частно-государственных

сделок. В ходе рабочей встречи речь шла также о реализованных и намечаемых работах в сотрудничестве с партнёрскими структурами относительно реализации в Армении целей устойчивого развития ООН, реформирования налогового и таможенного администрирования, государственной политики в сфере туризма.

Президентом дан ряд поручений относительно текущей деятельности Центра стратегических инициатив и реализации намеченных на будущее программ.