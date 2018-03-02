Пятница, 2 Марта 2018 14:57

АрмИнфо.Армения расширила географию своих отношений, укрепила взаимовыгодное сотрудничество со странами партнерами и дружественными государствами. Об этом говорится в статье главы МИД Армении Эдварда Налбандяна по случаю Дня дипломата.

По его словам, армяно-российские стратегические отношения получили новую динамику, ознаменовались государственными визитами глав государств двух стран. "Было подписано более 200 двусторонних документов, российские инвестиции в армянскую экономику перевалили за $3 млрд, число компаний с российским капиталом превысило 2000. Российская военная база в РА и ВС Армении закрепили контрактом функцию по совместному обеспечению безопасности Армении", - отметил глава МИД Армении.

В тоже время он подчеркнул, что на качественно новый уровень поднялись партнерские отношения с Соединенными штатами, было подписано рамочное соглашение о торговле и инвестициях, значительно увеличились американские инвестиции, для граждан Армении был упрощен визовый режим въезда в США. Налбандян добавил, что последовательно укрепились добрососедские и многосодержательные отношения с Грузией и

Ираном. Вместе с тем, он констатировал, что инициатива Армении о нормализации отношений с Турцией без предусловий заручилась безоговорочной поддержкой международного сообщества. "Армения смогла продвигать этот процесс, оставаясь верной достигнутым договоренностям, в отличие от Турции, которая не смогла найти в себе силы освободиться от стереотипов, нарушая основополагающий принцип международных отношений: pacta sunt servanda - соглашения должны соблюдаться", - сказал армянский министр.

Глава армянского внешнеполитического ведомства добавил, что Еревану удалось расширить традиционное дружеское партнерство с Францией, Германией, Грецией, Кипром, Ватиканом, Италией, а также рядом государств восточной и центральной Европы, Скандинавии и другими европейскими странами. По его словам, серьезный прогресс достигнут в отношениях с Китаем, Индией, Японией и Республикой Корея. Налбандян также отметил, что взаимовыгодное сотрудничество установлено с арабским миром, Азиатским регионом, Латинской Америкой, а также рядом стран Африки.

Налбандян заявил, что со дня независимости, в числе приоритетов Армении - углубление вовлеченности страны в региональные проекты и международные структуры. "Мы вступили в Евразийский экономический союз, что исходило из наших стратегических и экономических интересов, и открывает серьезные перспективы для развития нашей страны. Являясь активным членом ЕАЭС, Армения своими реалистическими шагами доказала, что также может проводить эффективное сотрудничество в других интеграционных форматах. И в этом смысле, опыт Армении считается примерным со стороны международного сообщества. Важным пристанищем отношений Армения-ЕС стало подписание соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве, которое отражает всю мощь нашего партнерства и определяет направления для их углубления", - отметил Налбандян.

Он также напомнил, что осенью текущего года в Ереване пройдет 17 саммит МОФ - самое крупномасштабное мероприятие со дня независимости Армении. Глава МИД Армении сообщил, что выросла и вовлеченность страны в системе ООН и в порядке 100 международных организациях, членом которого является Ереван.

Он также добавил, что новыми инициативами ознаменовались Председательства Армении в ряде структур, в их числе ОДКБ, ОЧЭС,

Совет Европы.

Налбандян также заметил, разные международные структуры, включая ЕС, Совет Европы, структуры ОБСЕ приветствовали прогресс, достигнутый Армении по вопросу реформирования демократических институтов.

Глава МИД Армении заверил, что в центре армянской дипломатии остаются и вопросы, связанные с защитой прав и интересов своих граждан, проживающих за рубежом. "Армения установила дипломатические отношения со 175 государствами мира, за рубежом и в международных структурах имеет порядка 70 представителей, подписала порядка 2000 международных документов. Было совершено более 1000 визитов на высоком уровне. Оценка успеха возможна путем сопоставления количественных и качественных показателей. Реальность в том, что теперь Армения может озвучить свою позицию на разных международных платформах, по вопросам, имеющим важное значение для себя, и часто по целому ряду вопросов, входящих в международную повестку дня", - заключил Налбандян.