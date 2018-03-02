Пятница, 2 Марта 2018 14:16

АрмИнфо.Парламент Армении на заседании 2 марта в первом чтении принял проект закона "О защите прав и социальной вовлеченности лиц с инвалидностью". Как отметил министр труда и социальных вопросов Артем Асатрян, благодаря поправкам законодательство об обеспечении участия лиц с инвалидностью в общественной жизни страны будет приведено в соответствие с конвенцией ООН, которая была ратифицирована Арменией и вступила в силу 22 октября 2010 году.

Законопроект регулирует основные принципы и направления защиты прав людей с инвалидностью, а также определение инвалидности, их права на реабилитацию. По словам замминистра, целью законопроекта является предоставление равных прав, эффективного социального вовлечения людей с инвалидностью в Армении. Законопроектом регулируются вопросы медико-социальной экспертизы, процедура определения инвалидности. Будет внедрена новая социальная модель и определены новые правовые подходы. Закон очень важен для формирования изменений в отношении общества к людям с инвалидностью. Министр объяснил, что переход к социальной модели от медико­социальной означает, что основное внимание будет уделяться социальной вовлеченности инвалидов. Цель в том, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя такими же полноценными гражданами, как и другие. Услуги также будут предоставляться исходя из потребностей вне зависимости от присвоения инвалидности. Министр считает, что необходимо также учесть интересы людей, которые занимаются уходом за людьми с инвалидностью. Предусматриваются значительные изменения, направленные на поощрение этого ухода в семьях, а не в специальных учреждениях. Укрепляется также институт социального работника в соответствии с новыми реалиями. В целях реализации положений закона будет разработана и применена программа защиты прав инвалидов и их социальной вовлеченности. Координировать работу с инвалидами будет национальная комиссия. Услуги инвалидам будут разносторонними - медицинские, профессиональные, образовательные, восстановительные. Важное место при работе с инвалидами будет уделяться вопросам их занятости, доступности медицинских, транспортных, спортивных, информационных и других услуг.

Отметим, что в Армении проживает более 200 тысяч инвалидов, из которых 10 тыс являются инвалидами первой группы, 80 тыс - второй, более 100 тыс - третьей. На учете состоят также более 8 тысяч детей с инвалидностью. Они составляют порядка 6-7% от общего числа населения.