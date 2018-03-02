Пятница, 2 Марта 2018 11:26

АрмИнфо.По положению на 08.30 2-го марта в Армении все автомобильные дороги в основном проходимы. Об этом информирует пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно источнику, труднопроходима автомобильная дорога Сотк-Карвачар, а также перевал Варденяц. В городах Джермук, Мартуни и Каджаран идет снег. МЧС вновь призывает водителей использовать зимние шины.

Департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии сообщает, что дорога Степацминда - Ларс открыта для всех видов транспорта. В то же время, главное управление по чрезвычайным ситуациям МЧС Российской Федерации по Северной Осетии информирует, что КПП "Верхний Ларс" закрыт для грузовых автомобилей, в результате чего на российско-грузинской дороге скопилось 20 грузовых автомобилей.