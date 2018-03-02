Пятница, 2 Марта 2018 10:34

АрмИнфо.В Парламенте Армении началась процедура тайного голосования по избранию президента страны. Перед зданием Парламента собралось несколько десятков человек, в руках которых государственные флаги Армении и черный траурный флаг и плакат "Президента должен выбирать народ".

Для "успешного" голосования депутатам нужно собрать 79 голосов из 101. Парламентские фракции "Дашнакцутюн", правящая Республиканская партия (РПА) и блок "Царукян" заявили о своей поддержке кандидатуре, выдвинутой правящей партией - Армена Саркисяна. Против выступает только блок "Елк".