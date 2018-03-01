Четверг, 1 Марта 2018 20:07

АрмИнфо. Сегодня в резиденции президента Армении состоялось заседание Совета национальной безопасности, ключевым вопросом повестки которого являлось прекращение процесса ратификации армяно-турецких протоколов по примирению.

В своей речь президент Серж Саргсян, в частности, заметил: "Когда я инициировал процесс по подписанию армяно-турецких протоколов по примирению без предусловий, я руководствовался стремлением формирования стабильного и безопасного будущего региона. Армения сделала все возможное, дабы не оставить ношу примирения с Турцией на плечах будущих поколений. Однако в течение 9 лет постоянно выдвигающая предусловия Анкара не только не сделала ничего в направлении ратификации этих протоколов, но ее политика не оставила места для сомнений в том, что она не намерена сделать это и в будущем. Еще в 2017 году с трибуны Генассамблеи ООН я объявил о том, что, если Анкара не сделает ничего в направлении ратификации этих документов, то весну 2018 года мы встретим без них. Настало время принять решение".

Президент также подчеркнул, что Армения, инициируя этот процесс, осознавала, что он не будет однозначно воспринят обществом страны и Диаспорой, для которой вопрос Геноцида является особенно болезненным. "Тем не менее мы пошли на этот шаг, осознавая его необходимость", - заявил президент, подчеркнув, что Армения в отношениях с другими странами не выдвигает предусловий, но и не потерпит того, чтобы это делали в ее отношении. "Мы маленькая страна, не имеющая большого военного или экономического потенциала, но мы независимая страна, которая руководствуется собственными интересами",- заявил Саргсян.

Далее президент обратил внимание общественности на два факта: "Во-первых, пройденный нами путь был очень полезным. Мы отлично осознавали все возможные варианты развития ситуации, однако посчитали, что при любом исходе мы останемся в выигрыше: получиться, это будет исходить из интересов двух народов, нет, международное сообщество будет знать, что отсутствие переговоров - не вина Армении. И сегодня нет международной организации или страны, более или менее вовлеченной в международные процессы, которые бы не осознавали это. И второй момент, несмотря ни на что, мы глубоко уверены в том, что установление армяно-турецких отношений и их развитие исходит из интересов двух народов. Однако, нельзя вечно бегать за интересами, коли они не реализуемы. Но мы готовы к установлению отношений с Турцией, если она сама созреет для этого. Если она завра или после завтра выступит с таким предложением, мы его обсудим. Но до того, мы будем развиваться так, как делали раньше - то есть без дипотношений с Турцией",- резюмировал президент.

В свою очередь члены Совета констатировали, что Турция не воспользовалась предоставленной возможностью, более того, своими предусловиями не только не способствовала нормализации отношений с Арменией, но и усугубила ситуацию по карабахскому урегулированию, содействуя радикализации позиции Баку. Участники заседания констатировали, что в сложившейся ситуации не остается ничего другого, как прекратить процесс ратификации документов.

Они также заметили, что у Армении было больше оснований выдвигать предусловия Турции, однако она выбрала перспективу нормализации отношений с соседями. В результате Совет единогласно принял решение о прекращении процесса ратификации документов.

По итогам принятого решения Серж Саргсян сообщил, что подпишет соответствующий указ и попросил главу МИД оповестить об этом решении Анкару. Он также сообщил, что об этом Армения уже проинформировала страны, принимающие участие в подписании документов - Россию, Францию, США и Швейцарию, а также генсека Совета Европы, поблагодарив их за оказанное содействие.