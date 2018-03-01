Четверг, 1 Марта 2018 19:33

АрмИнфо. На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности Армении было объявлено о прекращении процедуры подписания армяно-турецких протоколов по примирению.

В связи с этим вопросом выступил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян: "После обретения независимости Армения пыталась установить отношения с Турцией. Но армяно-турецкие отношения продолжали оставаться в тупике, когда в 2008 году президент Республики Армения инициировал процесс нормализации отношений с Турцией. В основе этого было урегулирование отношений без предварительных условий. Вместе с турецкой стороной, именно с этим общим пониманием об урегулировании без предусловий, мы начали и провели переговоры, в результате которых 10-го октября 2009 года в Цюрихе были подписаны протоколы <Об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Турция> и <О развитии отношений между Республикой Армения и Республикой Турция>.

На протяжении всего переговорного процесса мы ощущали безусловную поддержку международного сообщества, которое, придавая большое значение нормализации армяно- турецких отношений, рассматривало этот шаг Армении, как мудрую инициативу. Об этом свидетельствует присутствие на церемонии подписания протоколов глав внешнеполитических ведомств России, США, Франции, Швейцарии, а также Верховного представителя Европейского Союза и Председателя Комитета министров Совета Европы. Армения всегда придерживалась последовательной позиции в отношении осуществления протоколов. К сожалению, дальнейшие события еще раз продемонстрировали, что Анкара не готова к урегулированию и что громкие заявления Турции о готовности к так называемому историческому примирению не имеют ничего общего с реальностью. Еще в день подписания турецкая сторона вновь попыталась озвучить предварительные условия, которые она использовала до начала процесса, из-за чего церемония подписания была отложена на несколько часов.

Присутствовавшие на церемонии высокопоставленные представители международного сообщества и тогда, и впоследствии заявили, что протоколы должны быть ратифицированы в разумные сроки и реализованы без предварительных условий. Однако после подписания Цюрихских протоколов Турция снова вернулась к языку предусловий, которые не только не имели связи с буквой и духом протоколов, но и противоречили им. Турция обусловила ратификацию протоколов урегулированием нагорно- карабахского конфликта в соответствии с максималистскими и необоснованными подходами азербайджанской стороны и открыто приветствовала провокационные заявления и действия Азербайджана против Армении и Нагорного Карабаха. Не только Армения, но и поддерживающие процесс страны и международные организации публично заявили, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта не должно быть связано с процессом нормализации армяно-турецких отношений. Такие попытки могут повредить обоим процессам.

Мы также неоднократно подтверждали, как в начале, так и во время армяно-турецкого процесса, что Армения никогда не подвергнет сомнению важность международного признания Геноцида армян. Как неоднократно подчеркивал президент Саргсян, Армения не говорит на языке предварительных условий, но и не примет выдвижение каких-либо предусловий от кого-либо. Когда турецкая сторона подтолкнула весь этот процесс к тупику, Армения была вынуждена приостановить процедуру ратификации, тем не менее будучи готовой ратифицировать протоколы параллельно с соответствующими шагами Турции. Такой подход Армении был воспринят с пониманием и приветствовался различными странами и международными организациями. То, что Турция не готова двигаться вперед по пути нормализации армяно-турецких отношений, еще раз было доказано, когда Анкара отказалась от приглашения президента Саргсяна принять участие 24-го апреля 2015 года в мероприятиях, посвященных столетней годовщине Геноцида армян, которое я передал президенту Турции Эрдогану в Анкаре в августе 2014 года. Это был еще один упущенный шанс со стороны Турции. Армения неоднократно заявляла, что руководство Турции не может вечно держать протоколы заложниками. Но Анкара не прислушивалась ни к нашим, ни к последовательным призывам международного сообщества. Конечно, мы никогда не полагались на доброжелательность Турции, а старались строить равноправные и современные отношения. Возможно, это тоже является причиной нежелания Турции ратифицировать протоколы.

В конце концов, это были первые документы армяно- турецких отношений, которые нам не были навязаны, более того, были инициированы Арменией и согласованы на основе наших предложений. Армения осталась на своей высоте и смогла продвинуть этот инициированный ею процесс, оставаясь приверженной достигнутым договоренностям, в отличие от Турции, которая не нашла в себе силы освободиться от своих стереотипов, нарушая основополагающий принцип международных отношений: pacta sunt servanda - соглашения должны соблюдаться.

Начиная процесс нормализации армяно-турецких отношений, мы полностью представляли возможные варианты дальнейших развитий. Мы стремились к нормализации отношений путем подписания протоколов, но мы также понимали, что Турция может не продемонстрировать надлежащую политическую волю и не соблюсти свои

обязательства. Время показало, что наше беспокойство было оправдано. До сих пор отсутствие шагов турецких властей по ратификации протоколов, продолжающиеся попытки связать ратификацию протоколов с предварительными условиями, звучащие в адрес Армении и армянского народа провокационные заявления из Анкары очевидно свидетельствуют, что Турция не готова к ратификации протоколов и их осуществлению".