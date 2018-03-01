Четверг, 1 Марта 2018 19:25

АрмИнфо. На площади "Свободы" проходит митинг Армянского национального конгресса, приуроченный событиям 1 марта 2008 года. На площади "Свободы" не многолюдно. В митинге участвуют представители блока "Елк" во главе с Николом Пашиняном, председатель партии "Наследие" Армен Мартиросян.

Обратившись к участникам акции, зампред АНК Арам Манукян, в частности, заметил, что уже прошло 10 лет с того времени, как власти Армении "казнили" народ, тем самым отбросив республику назад на многие десятки лет, подавив народный дух и возрождение. "Эта трагедия продолжиться долго, если мы не встанем на защиту своих прав, пока не привлечем к ответственности всех виновных, сегодня наслаждающихся жизнью. Это мы должны сделать в сотрудничестве с международными структурами",- заявил Манукян, подчеркнув, что власти репрессиями и давлениями "убили" дух сопротивления народа. "Но мы должны восстановить этот дух",- резюмировал оппозиционер.

Родные погибших, выступая на митинге, выразили свое недовольство тем фактом, что преступления десятилетней давности до сих пор не раскрыты. "Чем наши власти отличаются от тех, кто организовал резню армян в Сумгаите",- вопрошали они. Родители погибших также выразили недовольство медлительностью Европейского суда по правам человека, который уже 7 лет не дает процессу старт.

В свою очередь, другой зампред АНК Левон Зурабян рассказал собравшимся о тайной переписке временного поверенного в делах США в Армении Джозефа Пенингтона, обнародованной Викиликсом. По словам Зурабян, в переписке, в частности, отмечается, что Пенингтона тайно посетил один из членов Конституционного суда Армении, рассказав о том, что изначально 7 из 9 членов Конституционного суда хотели проголосовать за пересмотр итогов президентских выборов 2008 года. Однако, им позвонил помощник второго президента Роберта Кочаряна Армен Геворгян и, угрожая, заставил пересмотреть свое решение. Власти, осознавая, что проиграли в политической борьбе, приступили к насильственным действиям. "Резюмируя, можно сказать, что в марте 20008 года в Армении произошла узурпация власти. Это трагедия целого народа",- заявил Зурабян. По его словам, именно эти события стали причиной муссовой миграции, экономической стагнации, тотальной коррупции в стране. "Но мы должны возвратить народу украденную власть",- заявил оппозиционер.

Участники митинга шествием двинулись к проспекту Мясникяна, где 1 марта 2008 года произошла трагедия.

Митинги протеста против итогов президентских выборов 2008 года, на которых победу одержал Серж Саргсян, 1 марта вылились в масштабную трагедию. Тогда при столкновении сил правопорядка и участников акции погибли 10 человек. Расследование по делу все еще продолжается.