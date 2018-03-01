Четверг, 1 Марта 2018 18:49

АрмИнфо. Армения определила критерии оценки воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации малых гидроэлектростанций. Соответствующее постановление были одобрено на заседании Правительства 1 марта.

Как заявил министр экологии Арцвик Минасян, несмотря на то, что гидроэнергетика считается экологически предпочтительным производством электроэнергии, тем не менее, исследования в этой сфере выявили определенные проблемы по части удовлетворения минимальных экологических потребностей.

В связи с этим, как указал Минасян, разработаны 10 критериев, которые касаются наличия эндемичных видов водной флоры и фауны, зарегистрированных в Красной книге Армении, сохранения фактического потока воды на уровне, не превышающем экологический попуск, определенный разрешением на водопользование, наличия санитарно-защитных зон водных экосистем, наличия памятников природы в радиусе 150 метров, и оползней, наличия дорог или необходимости их строительства на участках возведения малых ГЭС, расстояние от населенных пунктов, воздействие шума на окружающую среду и здоровье человека. Предусматривается также приостановление действия лицензий ГЭС в случае 40%-й или более загруженности рек деривационными трубами.

Как ранее в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявляла известный в стране специалист по водным ресурсам, к.т.н. Кнарик Оганесян, несмотря на то, что гидроэлектростанции являются экологически наиболее безопасными в перечне других альтернативных источников электроэнергии, за последние годы вследствие чрезвычайно экстенсивного строительства малых ГЭС в Армении на водотоках республики экологическое состояние водных экосистем резко ухудшилось. Это происходит из-за нарушения режима природоохранных попусков, которые препятствуют сохранению биоразнообразия (флоры и фауны) водных экосистем. В числе других факторов нарушения нормальной деятельности природных экосистем эксперт считает частое превышение установленных лимитов водоотбора, нарушение норм строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений.