Четверг, 1 Марта 2018 18:41

АрмИнфо. С 1 марта по 7 апреля 2018 года все держатели карт MasterCard и Maestro Банка ВТБ (Армения) станут участниками национальной промо-кампании "КИНОЧАС".

Как сообщает пресс-служба Банка, держатели карт Банка ВТБ (Армения), совершая безналичные покупки картами MasterСard и Maestro на территории Армении и зарубежом, получат бесплатные билеты в кино.

Согласно источнику, для участия в промо-кампании "КИНОЧАС" необходимо с 1 марта по 7 апреля 2018 года включительно оплачивать свои повседневные и крупные покупки картами МasterСard и Maestro; с 10 марта каждую субботу и воскресенье с 12:00 по 20:00 часов предъявлять чеки покупок в специальные стойки MasterСard, расположенные в торговых центрах Далма Гарден Молл и Ереван Молл, и обменивать каждые 4 чека безналичных покупок на сумму выше 8000 драмов на сертификат на 2 бесплатных билета в кино.

Промо-кампания не распространяется на платежи картами МasterСard и Maestro, осуществлённые в интернете. Один и тот же клиент может принять участие в промо-кампании "КИНОЧАС" более одного раза, обменивая в течении акции чеки безналичных покупок несколько раз.

Более подробную информацию об условиях промо-акции "КИНОЧАС" можно получить в филиалах Банка ВТБ (Армения), a также в единой информационной службе Банка по номеру 87-87.

По данным 16-го выпуска аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИА АрмИнфо, Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство по числу активных карт, причем как общему, так и MasterCard и Visa, а также по объему пластиковых транзакций. Так, на 1 октября 2017г у Банка насчитывается почти 334 тыс. карт, из коих свыше 181 тыс. - это MasterCard и около 153 тыс. - это Visa. За 9 месяцев 2017 года объем пластиковых транзакций по картам Банка ВТБ (Армения) составил 181.2 млрд драмов, из коих около 93% или 167.2 млрд - это банкоматные транзакции. Объем пластиковых транзакций Банку удалось нарастить в годовом разрезе на 13,5%, а банкоматных транзакций - на 14%. До 2013 года Банк ВТБ (Армения) выпускал и обслуживал только международные карты VISA, после чего с сентября того же года, став полноправным членом международной платежной системы MasterCard Worldwide, приступил к выпуску и обслуживанию карт Cirrus/Maestro и MasterCard, наряду с этим обслуживая и локальные карты ArCa. Банк ВТБ (Армения) имеет собственный процессинг.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Охват филиальной сети Банка ВТБ (Армения) насчитывает 67 подразделений с присутствием не только в столице, но и во всех областях страны.