Четверг, 1 Марта 2018 18:39

АрмИнфо. Beeline объявил о запуске специальной акции, в рамках которой с 1 марта по 31 мая все смартфоны, представленные в офисах обслуживания и продаж компании можно будет приобрести с 15%-ой скидкой, а в онлайн- магазине - с 20%-ой скидкой.

Как сообщает пресс-служба компании, для того, чтобы воспользоваться специальной акцией абоненту необходимо подключиться к постоплатному пакету <Смарт> сроком на 2 года. Предложение распространяется на все смартфоны, стоимость которых превышает 30 тыс. драмов, а скидка может составить 50 тыс. драмов.

<Мы продолжаем повышать степень доступности и удобства услуг для наших клиентов. Сегодня компания объявляет о запуске весенней акции, в рамках которой наши клиенты смогут воспользоваться большими скидками. К примеру, в нашей сети телефоны iPhone X-? можно приобрести по специальной цене 598 тыс. драмов (вместо 648 тыс. драмов), Samsung Galaxy A8 - 263 410 драмов (вместо 309 900 драмов). Полагаю, что это будет приятным сюрпризом для наших клиентов>, - сказал коммерческий директор компании Айк Карапетян.

Согласно источнику, смартфоны можно также приобрести в рассрочку посредством кредитов Юнибанка. Более детальную информацию о пакете <Смарт> можно получить на сайтеwww.beeline.am

Напомним, что ЗАО (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".