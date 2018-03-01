Четверг, 1 Марта 2018 17:41

АрмИнфо. В Европарламенте прошли обсуждения "Нагорный Карабах и Европейский союз 1988-2018. Подведение итогов политики ЕС вокруг нагорно-карабахского конфликта". Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Европейских друзей Армении (EuFoA).

Согласно сообщению, в связи 30-й годовщиной Карабахского движения Европейские друзья Армении (EuFoA) и Всемирный благотворительный союз Армении (AGBU) организовали в Европарламенте обсуждения о вовлеченности ЕС в урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха как в прошлом, так и в будущем, с участием членов парламента и экспертов. В конференции приняли участие более 200 человек. На мероприятии была подчеркнута важность права народа Арцаха на самоопределение.

Участники мероприятия обсудили инициативы, которые ЕС мог бы реализовать в направлении улучшения жизни людей в Нагорном Карабахе, снижения напряженности и укрепления доверия. В частности, было рассмотрено 10 предложений, направленных на установление мира в Нагорном Карабахе. Участники мероприятия подчеркнули необходимость увеличения вовлеченности ЕС в региональные процессы. По их убеждению, ЕС, как минимум, исходя из гуманитарных соображений, должен быть вовлечен в процессе работ по разминированию.

Европарламентарий Ларс Адактуссон призвал ЕС быть более инициативным в вопросе урегулирования конфликта и прав человека, а также в деле возвращения Нагорного Карабаха за стол переговоров. Он также выступил за поставки Евросоюзом аппаратуры для осуществления мониторинга на линии соприкосновения войск, на которое не соглашаются власти Азербайджана. Адактуссон также констатировал, что блокада отрицательно сказывается на молодом поколении Нагорного Карабаха, к примеру, они лишаются права на участие в европейских образовательных проектах.