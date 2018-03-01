Четверг, 1 Марта 2018 17:38

АрмИнфо. В парламенте Египта был поднят вопрос о необходимости признания Геноцида армян в Османской Турции в начале 20-ого века.

Целесообразность принятия подобного документа озвучили заместитель председателя комиссии по вопросам обороны и национальной безопасности парламента Египта Яха Кидвани и секретарь комиссии по внешним вопросам Тарек Хули, сообщает Horizonweekly. В качестве примера они указали на соответствующее решение парламента Голландии. По словам парламентариев, принятие подобного решения усмирит пыл Турции, которая, взаимодействуя с Катаром, покровительствует международному терроризму.

Депутаты подчеркнули, что Геноцид армян является свершившимся фактом, и парламент Египта должен дать оценку по этим событиям. Хули также подчеркнул, что во время Геноцида армян Египет приютил тысячи беженцев. "Сегодня эти люди живут рядом с нами, а мы должны предотвратить империалистические планы Анкары",- резюмировал депутат.