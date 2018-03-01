Четверг, 1 Марта 2018 17:33

АрмИнфо. Правительство Армении на заседании 1 марта одобрило концепцию создания "Умного города". Документом, как заявил министр транспорта, связи и ИТ Армении Ваан Мартиросян, устанавливаются видение, цель, а также основы и направления создания <Умного города> и ожидаемые результаты.

В частности, по словам министра, <Умный город> видится как непрерывно развивающееся городское поселение, где применяются современные технологические решения для обеспечения условий безопасной и комфортной жизни горожан и гостей города. При этом предусматривается эффективная реализация различных программ развития для равного обеспечения нужд разных социальных групп с учетом всех возможных техногенных рисков, возникающих в результате человеческой деятельности и изменений климата.

В целом, как пояснил Ваан Мартиросян, цель концепции - решение проблем и противостояние вызовам на основе инновационных подходов, а также обеспечение стабильного городского развития и участия горожан в деле управления и развития города. Ожидается также формирование безопасной городской среды с применением новейших ИТ-решений.

Согласно проекту решения, финансирование Концепции считается возможным в порядке, установленном законом РА <Об органах местного самоуправления>, а также за счет иностранных инвестиций и иных не запрещенных законом источников.