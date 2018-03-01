Четверг, 1 Марта 2018 16:55

АрмИнфо. Глава фракции блока "Елк" Никол Пашинян с трибуны парламента обвинил кандидата в президенты Армена Саркисяна в проявлении неуважения к армянскому народу.

"Вот уже целый месяц обсуждается вопрос о том, являлись ли Вы гражданином Армении в течение последних 6 лет, как того требует Конституция для выдвижения в президенты, ставится под вопрос Ваша будущая легитимность в качестве президента, а Вы пренебрегаете всем этим. И даже за целый месяц не удосужились представить Ваше заявление об отказе от гражданства Великобритании, игнорируя общественную повестку",- заявил Пашинян, предположив, что если Саркисян не представляет это заявление, значит, его попросту нет.

В этой связи Пашинян вспомнил известную цитату из произведения Булгакова "Иван Васильевич" - "А царь-то ненастоящий". "Неужели армянский народ проклят, и у него уже никогда не будет легитимного президента",- задался риторическим вопросом Пашинян, добавив, что за последние двадцать лет Саркисян периодически то отказывался от гражданства Армении, то вновь брал его - в зависимости от обстоятельств, от того, какую занимал должность. "А имеет ли такой человек моральное право претендовать на пост президента",- задался вопросом депутат.

Далее Пашинян предположил, что Серж Саргсян специально выдвинул на пост президента нелегитимного кандидата, чтобы последний зависел от его воли. "Именно поэтому Армен Саркисян сегодня даже не может озвучить свое мнение относительно заявления Сержа Саргсяна об отказе от претензий на пост премьера на фоне того, что РПА готовится выдвинуть на этот пост именно его",- заметил Пашинян.

Меж тем, глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян, заявив о поддержке АРФД кандидатурs Саркисяна, призвал своих коллег не критиковать будущего президента, тем более, что он все равно изберется на этом посту. В этой связи он даже провел параллели между Арменом Саркисяном и Спасителем, вспомнив цитату из Библии: "Молитесь Всевышнему, ибо он является вашим спасителем". Он также призвал "не копаться в бумагах", имея в виду не поднимать вопрос о гражданстве Саркисяна. "В сегодняшних условиях мы должны сделать все возможное для возвращения на родину любого достойного армянина",- заверил Рустамян.

С аналогичным заявлением выступил также республиканец, глава комиссии по внешним вопросам Армен Ашотян, посчитав вопрос о гражданстве Саркисяна не столь актуальным: "Я не понимаю, неужели вопрос гражданства является самым актуальным, неужели нет более важных вопросов, которые можно было бы задать кандидату?". Данное заявление лишь удивило Никола Пашиняна: "С каких это пор соблюдение конституционных норм является второстепенным, а для кого пишется Конституция, а что может быть важнее соблюдения Основного закона страны?"- вопрошал Пашинян.

Секретарь фракции считающего себя оппозиционным блока "Царукян" Ваге Энфиаджян же заявил, что представляемая им политическая сила, проконсультировавшись со своим лидером депутатом-предпринимателем Гагиком Царукяном, решила поддержать кандидатуру Армена Саркисяна, поскольку его видения по развитию страны совпадают с позицией блока "Царукян".

Глава же фракции правящей Республиканской партии Ваграм Багдасарян в начале своего слова обратился к Николу Пашиняну, посоветовав ему поменьше жестикулировать и побольше менять мимику: "Поверьте, это лучше действует на аудиторию. Есть люди, которые полтора часа перед зеркалом тренируются в жестикуляции". Затем Багдасарян заверил, что РПА в лице Армена Саркисяна представила неуязвимого и правильного кандидата: "Уверен, что у нас будет достойный президент".

В своей итоговой речи Армен Саркисян заявил, что на президентском посту постарается оправдать возложенные на него надежды. "Я обещаю, что приложу все свои усилия и потенциал в дело развития Армении.

Кроме того, готов к диалогу со всеми заинтересованными кругами, в том числе и теми, кто критикует меня",- резюмировал кандидат.

Выборы президента Армении в Национальном Собрании состоятся 2 марта в 10:30. Президент должен быть избран по меньшей мере 3/4 голосов депутатов (79 голосов).