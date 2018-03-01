Четверг, 1 Марта 2018 16:42

АрмИнфо. ACBA-Credit Agricole Bank запустил услугу USSD, благодаря которой картодержатели Банка смогут посредством своих мобильных телефонов получать выписки со счетов по последним 4 операциям, отправлять экстренные запросы на блокирование карт, проверять остаток на счету.

Как сообщает пресс-служба Банка, на данный момент услуга доступна для абонентов мобильных операторов связи Beeline и MTS Armenia. За одним телефонным номером можно закрепить как минимум 5 карт (учитывая все карты, выпущенные банками-членами системы ArCa ). Активизировать услугу можно позвонив в круглосуточный центр обслуживания картодержателей Банка на номер 010 31 99 99 и 010 31 88 99, или и заполнив соответствующую заявку в одном из филиалов Банка.

Согласно источнику, чтобы воспользоваться услугой необходимо набрать команду 116# , после чего воспользоваться предложенным меню USSD. После отправки запроса на номер абонента придет SMS-сообщение с запрашиваемой информацией или утверждением требуемой операции (в случае блокирования карты). Тариф за каждое полученное SMS-сообщение составит 10 драмов, а со стороны оператора плата за услугу взиматься не будет.

Более детальную информацию. Об услуге можо получить по ссылке https://www.acba.am/uploaded/USSD_guide.pdf

По данным аналитического обзора “Армянские Банки в карточном бизнесе”, подготовленного ИА АрмИнфо, ACBA-Credit Agricole Bank входит в тройку лидеров по общему числу активных карт – свыше 202 тыс шт. на 1 октября 2017г. Банк удерживает позицию в TOP-3 и по общему объему пластиковых транзакций – 155.6 млрд драмов за 9 месяцев 2017г, причем среди тройки лидеров банк фигурирует и по объему банкоматных транзакций – 124.2 млрд драмов за 9 месяцев 2017г. По числу карт ArCa Банк закрепился на 2-ой позиции – 110.6 тыс. шт. По числу банкоматов и собственных POS-терминалов Банк удерживает первенство – 180 шт. и 1623 шт. соответственно. Но с учетом совместного c Банком ВТБ (Армения) проекта “Единая банкоматная сеть” ACBA-Credit Agricole Bank лидирует, поскольку общее количество ATM двух банков на 1 октября 2017г достигает 337 шт., из коих 162 – установлены в Ереване и 175 – в областях.

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Мажоритарными акционерами банка выступают: крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, “ACBA Federation" CJSC - 71%.