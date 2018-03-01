Четверг, 1 Марта 2018 15:19

АрмИнфо.. Кандидат в президенты от Республиканской партии Армен Саркисян сегодня, выступая в Национальном Собрании, уклонился от ответа на вопрос главы фракции блока "Елк" Никола Пашиняна о том, как он относится к заявлению Сержа Саргсяна об отказе претендовать на пост премьера страны и к тому, что, несмотря на это, РПА намеренна выдвинуть на этот пост именно его.

"Я думаю, что этот вопрос Вам лучше задать самому Сержу Саргсяну, я не могу комментировать заявления других политиков",- заверил он. Саркисян также уклонился от ответа на другой вопрос Пашиняна о том, почему он не представляет копию заявления властям Великобритании об отказе от гражданства Соединенного королевства. Кандидат лишь вновь заверил, что с 2011 года отказался от гражданства Великобритании.

На вопрос же о том, почему в документах фонда "Евразия хауз" от 2014 года он указывается как гражданин Великобритании и под ними стоит его подпись, Саркисян ответил, что эти документы носили формальный характер и, подписывая их, он не смотрел, что написано про его гражданство. Это вызвало негодование Пашиняна, который заметил: "Как может человек, претендующий на пост президента страны, подписывать документы, не знакомясь с их сутью. Получается, что после избрания в президенты вы будете подписывать важнейшие документы, не читая их?" - вопрошал депутат.

Отвечая на вопрос о наличии в Армении политзаключенных, Саркисян заявил, что не знает есть ли в стране таковые. "Я попросил полномочные структуры предоставить мне соответствующую информацию, пока мне никаких документов представлено не было. Но я могу сказать одно, в Армении не должно быть политзаключенных",- заявил Саркисян.

На вопрос о том, не будет ли он после своего избрания президентом

чувствовать себя морально обязанным выдвинувшей его Республиканской

партии, Саркисян дал отрицательный ответ: "Я буду президентом всех

граждан РА, а не только республиканцев".

Говоря о том, на какие вопросы он будет акцентировать внимание в случае своего избрания на посту президента, Саркисян заявил: "В Армении есть коррупционный фон, что приводит граждан к безразличию,

апатии и миграции. Борьба с этим злом должна вестись институциональным образом - сверху до низу".

Он также заверил, что будет уделять большое внимание экологическим вопросам. "Ни одна сфера экономики, в том числе и горнорудная промышленность, не должны развиваться за счет экологии. Сегодня, решая сиюминутные экономические задачи, мы можем лишиться самого дорогого ресурса - природы и воды",- подчеркнул кандидат.

В качестве достижений армянской политики он назвал членство в Евразийском экономическом союзе и подписание договора о расширенном и всеобъемлющем партнерстве с Евросоюзом. "Армения маленькая страна с маленьким рынком, и вне интеграционных проектов она не будет интересна инвесторам",- резюмировал кандидат.