Четверг, 1 Марта 2018 14:19

АрмИнфо.Партия "Еркир Цирани" проводит акцию протеста перед СНБ Армении с требованием раскрыть детали 1-мартовской трагедии.

Как сообщает корреспондент АрмИнфо с места событий, члены партии Еркир Цирани", а также активисты пришли к зданию СНБ Армении, и

требуют у спецслужб провести объективное расследование и предоставить информацию о виновниках трагических событий, произошедших 1 марта 2008 года.

Участники акции держат в руках баннеры с надписями "Свободу политзаключенным", "Свободу участникам группы "Сасна црер"", фотографии погибших во время первомайских событий. К СНБ Армении стянуто большое число полицейских.

Напомним, что армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер- Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, проводила с 20 февраля 2008 года в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены. До сих пор виновники преступления не понесли наказания.