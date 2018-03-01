Четверг, 1 Марта 2018 13:40

АрмИнфо.В Армении будет создан ГНКО "Центр уголовно-исполнительной медицины". Соответствующий проект решения был утвержден на заседании Правительства 1 марта.

Как заявил министр юстиции Давид Арутюнян, представляя документ, на сегодня в институциональной структуре УИУ система здравоохранения имеет принципиальную задачу, связанную с отсутствием профессиональной независимости медперсонала. В настоящее время медицинская служба подчинена пенитенциарной системе, вследствие чего не пользуется доверием у арестованных и осужденных лиц. Помимо этого, как указал министр, существует ряд иных проблем, также обусловленных зависимостью медслужбы.

По словам Давида Арутюняна, проектом решения предлагается создать структуру, предоставляющую медицинские услуги и подведомственную Минюсту. Это, как считает министр, позволит, с одной стороны, повысить доверие к системе, а с другой - обеспечит независимость службы от пенитенциарной системы. Кроме этого, по словам главы Минюста, данное нововведение также обеспечит интеграцию медслужбы в систему общественного здравоохранения. "Думаю, результат будет крайне положительным", - заключил Давид Арутюнян.