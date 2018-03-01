Четверг, 1 Марта 2018 11:45

АрмИнфо.Парламент Армении приступил к рассмотрению кандидатуры на пост президента.

После того, как глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян представил кандидата в президенты от РПА - посла РА в Великобритании Армена Саркисяна, с рядом вопросов к нему обратился руководитель фракции блока "Елк" Никол Пашинян. Его, в частности, волновал вопрос - являлся ли Армен Саркисян гражданином Армении за последние 6 лет и проживал ли постоянно на территории республики за указанный период, как того требует Конституция. "Я это спрашиваю потому, что каких-либо документов на сей счет нам представлено не было. В ответ на наш запрос секретариат НС представил лишь биографию Саркисяна. Более того, в СМИ появилась информация о том, что Саркисян являлся гражданином Великобритании до 2014 года. Думаю, что эти сомнения должны быть основательно рассеяны",- заявил Пашинян.

Он также обратился к конституционности выборов 4-ого президента Национальным Собранием, поскольку соответствующая статья основного закона пока не вступила в силу. В ответ на это Ваграм Багдасарян заверил, что все необходимые документы Армен Саркисян представил в НС, и они будут предоставлены депутатам. Что касается конституционности выборов, глава фракции РПА посоветовал обратиться с этим вопросом к экспертам по конституционному праву. "А если вы в чем-то сомневаетесь, обратитесь в Конституционный суд",- посоветовал Багдасарян.