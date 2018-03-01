Четверг, 1 Марта 2018 11:04

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении на заседании 1 марта во втором и окончательном чтении внесло поправки в закон "О полиции" и в пакете смежных законов.

По словам заместителя председателя Следственного комитета РА Артура Гамбаряна, представленный пакет призван урегулировать вопрос с поддержанием "места происшествия". До сегодняшнего дня, продолжил докладчик, эта проблема регулировалась законами "О полиции" и "О воинской службе", но не было ни одного правового акта, который определял правила поддержания "места происшествия". С принятием законопроектов право на разработку и применение правил поддержания "места происшествия" будет передано правительству республики.

Причем, эти правила станут едиными для всех правоохранительных структур. "Ряд преступлений, в том числе, и громких, свидетельствует, что поддержание места преступления находится, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии", - отметил заместитель главы Следственного комитета.