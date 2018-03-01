Четверг, 1 Марта 2018 11:03

АрмИнфо. Постпред Армении в ООН Зограб Мнацаканян в ходе встречи с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем детально представил ход подготовки к 17-ому саммиту Международной Организации Франкофонии и запланированные мероприятия.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о взаимодействии в рамках ООН и её структур, а также об инициативах, реализовываемых в рамках международных многосторонних процессов.

Гутерриш вновь подтвердил поддержку ООН мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и на основе их предложений.