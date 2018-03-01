Четверг, 1 Марта 2018 11:02

АрмИнфо.С 1 апреля 2018 года будет запрещен импорт в Армению праворульных транспортных средств. Уже с 1 октября запрет будет действовать в рамках требований технического регламента Таможенного союза.

Парламент Армении 1 марта во втором и окончательном чтении одобрил получивший общественный резонанс законопроект "О временном запрете на импорт транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления".

По словам первого заместителя министра транспорта, связи и информационных технологий РА Гагика Григоряна, ко второму чтению в документе произведены некоторые изменения. В частности, из документа изъято слово "временное". Кроме того, запрет на импорт праворульных автомобилей не будет распространяться на владельцев тех транспортных средств, которые до 25 октября 2018 года выплатили средства и оформили документы. В соответствии с Венской конвенцией о дорожном движении от 1968 года и законом Республики Армения "Об обеспечении безопасности дорожного движения" на дорогах Армении установлено правостороннее движение транспортных средств. В рамках данного принципа установлены правила дорожного движения для транспортных средств с левосторонним расположением рулевого управления. Дорожные знаки, светофоры также установлены с учетом восприятия водителей транспортных средств с левосторонним расположением руля. "Следовательно, эксплуатация праворульных транспортных средств представляет угрозу для дорожного движения, создает риски для ДТП", - указал заместитель министра, в очередной раз обращаясь к статистике ДТП с участием праворульных авто, которые на 28% чаще попадали в ДТП, а число пострадавших владельцев таких автомобилей больше на 39%. Замминистра сообщил, что у владельцев праворульных транспортных средств будет время для переноса рулей. Как отметил Григорян, сегодняшним законопроектом, для полного решения задачи предлагается решение - с 1 апреля до 1 октября 2018 года ввести запрет на импорт в РА транспортных средств с правосторонним расположением руля. Данное положение будет действовать до внесения соответствующих дополнений в решение Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" № 877 и внесения дополнения в список стран, запрещающих эксплуатацию транспортных средств с правосторонним расположением руля. При этом, заместитель министра подчеркнул, что данное ограничение не коснется действующих владельцев автотранспортных средств - они могут эксплуатировать, ставить на учет, регистрировать, перерегистрировать свои автомобили.

Отметим, что эксперты называют лукавством то, что запрет на импорт праворульных автомобилей связан с необходимостью обеспечения

безопасности на дорогах. Согласно данным Дорожной полиции РА, в 2017 году в Армении зарегистрировано 2553 ДТП, из которых 253 ДТП произошли с участием праворульных транспортных средств, что составляет всего 10% от всего количества дорожных нарушений.